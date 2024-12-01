«Надо влезть во все костюмы»: Лариса Долина раскрыла секрет стройности

Певица Лариса Долина рассказала, что не ест вечером ради стройной фигуры. Об этом сообщает «Жизнь».

69-летняя Лариса Долина находится в прекрасной форме. Знаменитость рассказывает, что залог красивой фигуры — это правильное питание. По словам певицы, она никогда не ест по вечерам и ночам.

«Мне надо хорошо выглядеть и влезть во все костюмы. Я не ем после двух. Совсем. И я никогда не ем на ночь», — заявила она.

Напомним, несколько месяцев назад Лариса Долина попала в неприятную ситуацию с мошенниками. Они смогли продать квартиру знаменитости в Москве ниже рыночной стоимости. Сейчас Долина через суд пытается оспорить сделку.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина потратила на пластику лица 5 млн рублей, но не помолодела. Об этом рассказал пластический хирург Денис Агапов.