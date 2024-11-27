«Явление возрастной атрофии»: почему Лариса Долина потратила на пластику лица 5 млн рублей, но не помолодела

Певица Лариса Долина потратила на пластические операции более 5 миллионов рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» рассказал пластический хирург Денис Агапов.

По его словам, сейчас 69-летней исполнительнице хита «Погода в доме» вновь требуется коррекция, так как с возрастом лицо потеряло наполненность.

«Эндоскопия средней трети не была выполнена, поэтому носогубные складки рта, подбородочные складки на фотографиях без фейстюна выглядят достаточно характерно. Отсутствие какой-либо достойной наполненности тканей лицевой маски приводит к тому, что явление возрастной атрофии мелкоморщинистого старения вылезают на первый план», - пояснил доктор Агапов.

Он рекомендовал Долиной обратиться к специалистам и выполнить эндоскопию средней трети, а также поменять форму нижнего века и выполнить липофилинг центральных отделов лица. Тогда, по заверению врача, Лариса Александровна вновь обретет моложавый вид.

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