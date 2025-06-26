«Надо включать мозг»: звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, почему решила избавиться от филлеров

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь решила вернуться к своей естественной красоте и сообщила подписчикам в своей соцсети, что намерена убрать все филлеры из лица, из-за которых она выглядит «одутловатой».

Ранее девушка уже избавилась от филлеров под глазами, теперь в ее планах вновь лечь «под нож», чтобы на сей раз убрать их из подбородка и скул. Она призналась, что пройти через все косметологические процедуры ее уговорила знакомая косметолог.

«Она как-то меня уговорила, навязалась, скажем так. В этот момент надо включать мозг. Если косметолог вам что-то навязывает, бегите от него — это прямо факт. Если тебе начинают еще и навязывать, мол, давай это, давай то, не надо. Поверьте моему опыту», — поделилась блондинка.

39-летняя Дарья также рассказала, что ее супруг Сергей наставила на том, чтобы она не вкалывала себе филлеры, но девушка игнорировала все его просьбы. Но позже звезда «Дома-2» и сама стала замечать, что с ее лицом что-то не так. Оно «буквально раздувалось после активных спортивных тренировок».

«Я выяснила, что в моем случае виноваты филлеры. Из-за них лимфа застаивается в тканях и не дает жидкости выйти. И вот я ходила после тренировки суперотекшая, хотя должно было быть наоборот. Я поняла, что мне надо выводить филлеры», — заключила Пынзарь.

Ранее мы писали о том, как Дарью Пынзарь в период пандемии COVID-19 высмеяли за выбор наряда и прически для похода в магазин.