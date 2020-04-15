«В перчатках, а ноги голые»: Дарью Пынзарь высмеяли за выбор наряда и прически для похода в магазин

Однако поклонникам девушки в глаза бросились совершенно другие вещи. Многие высмеяли тележку на колесиках, с которой Пынзарь отправилась за продуктами. В Европе этот аксессуар вполне себе распространен, но у россиян по-прежнему прочно ассоциируется с Советским Союзом и колхозным и «бабушкиным» стилем. На комментарии подписчиков девушка ответила, что это очень удобно, и в Турции часто ходят за продукты именно с тележкой. Но гораздо большей критике подверглись голые ноги звезды. Подписчики возмущенно заявили: «В перчатках, а ноги голые. К ним тоже может вирус прилипнуть», «Говорят, волосы лучше собирать», «Маска, перчатки и голые ноги – какая-то профанация, а не защита от вируса», «Я волосы под платок прячу. А если кто сзади чихнет и вирус к волосам прилипнет?» Однако на эту критику Пынзарь решила не реагировать.

Фото: Instagram

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