«В перчатках, а ноги голые»: Дарью Пынзарь высмеяли за выбор наряда и прически для похода в магазин
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Знаменитость призналась, что соблюдение режима самоизоляции ей дается нелегко – сидеть долго в четырех стенах она не привыкла. Однако единственным доступным на карантине развлечением остается шопинг, и Дарья решила поделиться с подписчиками, в каком виде она ходит в магазин за продуктами. На новом снимке она позирует в клетчатом мини-платье и кедах. На руках резиновые перчатки, на лице защитная маска и легкий макияж глаз. Длинные волосы золотистого оттенка развеваются на ветру.
«Если бы мне прошлой весной показали бы это фото и сказали бы, что это я так буду ходить в магазин каждый день и считать это за радость, я бы подумала, что через год у меня просто будут не все дома. А в данный момент как раз у всех сейчас все дома», — отметила она в подписи к фото.
Однако поклонникам девушки в глаза бросились совершенно другие вещи. Многие высмеяли тележку на колесиках, с которой Пынзарь отправилась за продуктами. В Европе этот аксессуар вполне себе распространен, но у россиян по-прежнему прочно ассоциируется с Советским Союзом и колхозным и «бабушкиным» стилем. На комментарии подписчиков девушка ответила, что это очень удобно, и в Турции часто ходят за продукты именно с тележкой. Но гораздо большей критике подверглись голые ноги звезды. Подписчики возмущенно заявили: «В перчатках, а ноги голые. К ним тоже может вирус прилипнуть», «Говорят, волосы лучше собирать», «Маска, перчатки и голые ноги – какая-то профанация, а не защита от вируса», «Я волосы под платок прячу. А если кто сзади чихнет и вирус к волосам прилипнет?» Однако на эту критику Пынзарь решила не реагировать.
Фото: Instagram
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