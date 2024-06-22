«Надо уметь договариваться»: Анфиса Чехова раскрыла секрет избавления от негативных мыслей
© Starface.ru
У каждого человека периодически возникают деструктивные мысли, касающиеся личности, окружения или каких-либо ситуаций. Из-за негативной «жвачки» может испортиться настроение и упасть самооценка. Телеведущая Анфиса Чехова дала совет, как можно с ними справиться.
Навязчивое мышление, направленное на негатив, мешает человеку добиться определенных высот. Телеведущая советует относиться к себе как к любимому ребенку: фокусироваться не на неудачах, а на мотивации. Но для достижения результата необходимо приложить усилия.
С деструктивными мыслями бесполезно бороться, говорит артистка. Лучше всего, постараться их принять и игнорировать.
«С разумом надо уметь договариваться. С ним нельзя бороться — это бессмысленно. Потому что на каждый твой контраргумент он новый аргумент даст. Поэтому его просто можно игнорировать», — цитирует звезду Пятый канал.
Чехова сравнила тревожные мысли с лаем соседской собаки, с шумом которой невозможно бороться силой, зато можно найти способы, помогающие заглушить гул. В этом случае звезда советует сказать «стоп» разуму, не идти в его сторону и делать то, что хочет ваша душа.
Наконец, телеведущая посоветовала быть всегда «здесь и сейчас», не думая о прошлом и будущем. Так лучше получится настроить себя на позитивный лад.
Ранее Анфиса Чехова раскрыла свой главный страх. Подробнее читайте здесь.