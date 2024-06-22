«Надо уметь договариваться»: Анфиса Чехова раскрыла секрет избавления от негативных мыслей

С деструктивными мыслями бесполезно бороться, говорит артистка. Лучше всего, постараться их принять и игнорировать.

«С разумом надо уметь договариваться. С ним нельзя бороться — это бессмысленно. Потому что на каждый твой контраргумент он новый аргумент даст. Поэтому его просто можно игнорировать», — цитирует звезду Пятый канал.

Чехова сравнила тревожные мысли с лаем соседской собаки, с шумом которой невозможно бороться силой, зато можно найти способы, помогающие заглушить гул. В этом случае звезда советует сказать «стоп» разуму, не идти в его сторону и делать то, что хочет ваша душа.

Наконец, телеведущая посоветовала быть всегда «здесь и сейчас», не думая о прошлом и будущем. Так лучше получится настроить себя на позитивный лад.

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