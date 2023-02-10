«Надо уберечь себя и свою семью»: Ксения Собчак высказалась об израильском гражданстве

Слухи о том, что у Ксении Собчак есть двойное гражданство, появились еще весной прошлого года. А осенью они подтвердились, когда над телеведущей нависла угроза заведения уголовного дела. Она улетела из России, воспользовавшись израильским паспортом. Фотографии документа опубликовала в Сети Тина Канделаки.

После того, как скандал сошел на нет, Ксения вернулась, а о паспорте так ничего не стала говорить. Но, по всей видимости, пришло время. Собчак, отвечая на вопросы на YouTube-канале, наконец, внесла ясность в вопрос своего второго гражданства. Артистка объяснила, что сделала документы, когда поняла, что «мир вокруг стал рушиться», а она просто хотела обезопасить себя и близких людей.

«Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью», - поделилась журналистка.

Собчак подчеркнула, что действительно не афишировала оформление гражданства, но это не было тайной для определенного круга лиц. В том числе Ксения уведомила МВД России. Также, разъясняя сложившуюся ситуацию, телеведущая отметила, что по-прежнему остается в стране и что все также любит место, где она родилась и выросла.

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