«Может себе позволить»: Собчак подсчитала стоимость лыжного костюма Навки

Фотография двукратной чемпионки мира в танцах на льду и бизнес-леди Татьяны Навки, которую супруга Дмитрия Пескова выложила в интернет, неискушенным пользователям Сети кажется не более чем скромным отражением семейного похода на каток.

Неброские черные пуховики Навки и ее подруги певицы Жасмин, серебристые куртки девочек - восьмилетней Нади и дочери Жасмин Маргариты, которой только что исполнилось одиннадцать.

Но истинный шик нарядов от искушенного взгляда Ксении Собчак не укрылся.

Пуховик Prada стоит 255 тысяч рублей, кожаные ботинки того же бренда – это еще 150 тысяч. Бейсболка 9Forty за 3199 рублей, - подсчитала журналист. – И того 408 тысяч 199 рублей. Навка очень стильно выглядит.

Ксения признала, что олимпийская чемпионка и организатор успешного шоу вполне может позволить себе такой наряд. Правда, про пуховик не удержалась, и добавила: «У меня тоже такой есть!»,- сообщает Газета.Ru.