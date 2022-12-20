Надо спасать: опухшего Влада Топалова сняли в слезах
Опухший певец Влад Топалов появился перед камерой в слезах.
Фото: Соцсети Влада Топалова
Бывший солист популярной группы Smash!! Влад Топалов счастлив в браке с телеведущей Региной Тодоренко. Поклонники были очень рады, когда у супругов родился первый ребенок, а потом второй. Многие заметили, что девушка с каждым годом становится все краше, а вот музыкант выглядит не очень. Он сильно постарел и перестал следить за собой. А недавно появился перед камерой в слезах.
Певец не смог сдержать эмоций, когда увидел своего старшего наследника Мишу на детском утреннике. Регина опубликовала в соцсетях видео, на котором показала рыдающего Влада. Она призналась, что не ожидала увидеть его таким ранимым.
«Впервые видела, как плачет муж на детском утреннике. Отец, который показывает движения сыну...Представляете, не смог сдержать слез, когда Мишка вышел на сцену. Я так восхищаюсь связью между ними», — рассказала телеведущая.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Этот трогательный момент не остался без хейта. Некоторые отметили, что Топалов и Тодоренко будто поменялись местами. Регина почти сразу после родов побежала работать, она зарабатывает огромные деньги и успевает следить за детьми. А вот Влад только публикует фотографии из семейного гнездышка. Он не говорит, чем занимается на данный момент.
При этом телеведущая уверяет, что Влад – идеальный отец. Она восхищается тем, как он общается с наследниками. По ее словам, он читает много книг о воспитании и применяет различные методы на практике.
Недавно Регина Тодоренко показала, в кого превратился Топалов в браке с ней. Мужчина позировал седой и с бородой.