Надо спасать: опухшего Влада Топалова сняли в слезах

Бывший солист популярной группы Smash!! Влад Топалов счастлив в браке с телеведущей Региной Тодоренко. Поклонники были очень рады, когда у супругов родился первый ребенок, а потом второй. Многие заметили, что девушка с каждым годом становится все краше, а вот музыкант выглядит не очень. Он сильно постарел и перестал следить за собой. А недавно появился перед камерой в слезах.

Певец не смог сдержать эмоций, когда увидел своего старшего наследника Мишу на детском утреннике. Регина опубликовала в соцсетях видео, на котором показала рыдающего Влада. Она призналась, что не ожидала увидеть его таким ранимым.

«Впервые видела, как плачет муж на детском утреннике. Отец, который показывает движения сыну...Представляете, не смог сдержать слез, когда Мишка вышел на сцену. Я так восхищаюсь связью между ними», — рассказала телеведущая.