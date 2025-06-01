«Надо согласовать масштаб»: убитый горем Петр Чернышев рассказал о памятнике Анастасии Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк собралась на Троекуровском кладбище в годовщину ее смерти. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ муж актрисы Петр Чернышев, ушедший в тень после трагедии, нашел в себе силы впервые рассказать о будущем памятнике на ее могиле.

29 мая почтить память звезды сериала «Моя прекрасная няня» на ее могилу приехали самые близкие: мать Валентина Борисовна, муж Петр Чернышев и дети – 6-летняя Мила, 24-летний Майкл и 29-летняя Анна, которая в апреле впервые стала мамой. Также на кладбище заметили Татьяну Навку, которая помогала семье в тяжелое время.

Тяжело переживающий утрату Петр Чернышев принес на могилу Анастасии Заворотнюк красные и белые розы. Известно, что фигурист приезжает на кладбище почти каждый день и регулярно приносит свежие цветы. В разговоре с журналистами вдовец еле слышно признался, что лишь сейчас нашел в себе силы заняться памятником супруге.

«Проект еще не готов. Масштаб сначала надо согласовать», — сообщил Петр Чернышев.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее Татьяна Навка рассказала о состоянии Петра Чернышева спустя год после смерти Анастасии Заворотнюк: «Жизнь продолжается».