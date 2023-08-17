Надо содержать семью: Домнина приняла решение покинуть Костомарова

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина покинет мужа. Фигуристка отправится в Сочи, где состоится ее выступление в рамках шоу «Письма любви». Об участии Домниной в программе сообщил спортсмен Илья Авербух.

Она выйдет на лед с партнером – Максимом Шабалиным, уточняет «7Дней.ru».

Напомним, жена была рядом с Костомаровым все время, как его госпитализировали в январе. Она не отходила от супруга, принимала вместе с ним решение об ампутации конечностей, радовалась, когда муж стал приходить в себя.

Домнина носит пакеты, открывает супругу дверь. Пока фигурист дома, она решила вернуться к работе, чтобы содержать семью. Угрозы его здоровью сейчас нет.

Ранее сообщалось, что Костомаров поднял семилетнего сына на руки, встречая ребенка в аэропорту. Жена на это отреагировала словами «тихо-тихо-тихо».