Надо сделать так: Пригожин предложил страшное наказание для покинувшей страну Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин призвал оставить в покое певицу Аллу Пугачеву. Он обратил внимание на то, что в последнее время Примадонну и ее мужа очень много обсуждают, но пора их «отпустить».

«Мы не должны обращать внимание на тех, кто уехал. Их не нужно прибивать гвоздями», - считает Пригожин. Свою точку зрения он высказал в беседе с mk.ru.

Он добавил, что люди «сознательно» покинувшие страну, «должны выйти из публичного пространства».

«Мы все время обсуждаем Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Пугачеву. А зачем их вообще трогать? Оставьте их в покое, отпустите», - заключил продюсер.

Также Пригожин отметил, что в стране есть профессионалы в музыке, обладающие культурой, знаниями и образованием, которые «могут чему-то научить». Он причислил к таким певиц Валерию, Ларису Долину, Полину Гагарину.

Ранее в России предлагали заморозить все возможные доходы уехавших артистов.