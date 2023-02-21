passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
19:45, 21 февраля 2023
1 мин.

Надо сделать так: Пригожин предложил страшное наказание для покинувшей страну Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин призвал отпустить покинувшую страну Аллу Пугачеву.

Надо сделать так: Пригожин предложил страшное наказание для покинувшей страну Пугачевой

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Продюсер Иосиф Пригожин призвал оставить в покое певицу Аллу Пугачеву. Он обратил внимание на то, что в последнее время Примадонну и ее мужа очень много обсуждают, но пора их «отпустить».

«Мы не должны обращать внимание на тех, кто уехал. Их не нужно прибивать гвоздями», - считает Пригожин. Свою точку зрения он высказал в беседе с mk.ru.

Он добавил, что люди «сознательно» покинувшие страну, «должны выйти из публичного пространства».

«Мы все время обсуждаем Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Пугачеву. А зачем их вообще трогать? Оставьте их в покое, отпустите», - заключил продюсер.

Также Пригожин отметил, что в стране есть профессионалы в музыке, обладающие культурой, знаниями и образованием, которые «могут чему-то научить». Он причислил к таким певиц Валерию, Ларису Долину, Полину Гагарину.

Ранее в России предлагали заморозить все возможные доходы уехавших артистов.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Теги:
#Иосиф Пригожин
,
#Алла Пугачева
,
#наказание
Новости партнеров
О чем говорят