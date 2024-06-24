«Это не вошло в эфир»: Виктория Боня обвинила Джигана в обмане

Блогер Виктория Боня приняла участие в шоу «Выжить в Дубае» и оказалась в эпицентре скандала. Она обвинила в неискренности рэпера Джигана, который также стал героем программы.

Сначала Викторию возмутило то, что среди участников оказались две пары – блогер Саша Стоун и комик Надежда Сысоева, а также Джиган и Оксана Самойлова. Как призналась Боня, она решила подойти к ведущим шоу Ляйсан Утяшевой и Павлу воли и сообщить, что готова уйти на следующем голосовании.

«То, что началось сейчас — после второй серии — это не вошло в эфир. Сидели мы в машине с Джиганом и кто-то еще был. И Джиган сказал, что если я сейчас пойду на голосование, то следующим на голосование пойдет он. И когда я вернусь в следующей серии и скажу, что он обещал пойти следующим, он мне скажет: «Ты врешь, я такого не говорил» - раскрыла закулисные тайны Виктория.

Ранее первую серию шоу посмотрела 12-летняя дочь Бони Анджелина. После слов Джигана, назвавшего Викторию «старой скучной женщиной», девочка не смогла сдержать эмоций и выступила в защиту мамы. Она назвала рэпера «гномом с большими ушами» и пообещала оторвать их.