«Надо регулярно ходить к урологу»: Пригожин рассказал о своем здоровье

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что чаще стал ходить к урологу из-за возраста. Он поделился в беседе с Пятым каналом, что серьезно занялся здоровьем и обследуется, когда требуется.

56-летний супруг певицы Валерии убежден, что каждому необходимо уделять внимание своему здоровью, чтобы «всегда быть в ударе». Особенно это касается возрастных людей.

«Надо регулярно ходить к урологу. Хожу, конечно, чтобы все хорошо работало. У меня пока все работает», — заявил Пригожин.

Продюсер рассказал, что чувствует себя моложе своего возраста. Он связывает это с тем, что на протяжении жизни не курит и не употребляет спиртное в больших количествах.

«В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — добавил мужчина.

Сейчас он активно занимается спортом и получает от этого удовольствие. Напомним, что его супруга Валерия тоже ведет здоровый образ жизни и призывает к этому других людей. Именно она настаивала на том, чтобы Иосиф похудел.

Недавно продюсер даже обещал сесть на шпагат и «дать фору» Анастасии Волочковой. Ранее мы писали о том, что у него почти это получилось. Момент он запечатлел на видео.