«Надо работать»: солисты группы «Дискотека Авария» рассказали, как воспитывают детей

Солисты группы «Дискотека Авария» рассказали, как воспитывают своих детей.

Еще недавно артисты представили новый трек, который они записали совместно с Ольгой Бузовой под названием «Страна Аления», но уже идут съемки клипа.

Так на площадке журналистам удалось пообщаться с исполнителями о их личной жизни: певцы рассказали о том, как они воспитывают своих детей и как общаются с ними. Алексей Серов позвонил наследнице Полине по видеосвязи.

16-летняя наследница раскрыла, что ей очень нравится творчество отца и новая композиция с Бузовой. Девочка не стала скрывать, что папа очень заботливый: он переживает за ее благополучие и дает деньги на личные расходы. Но, несмотря на это, Полина уже работает бариста в кофейне, чтобы быстрее привыкнуть ко взрослой жизни и научиться самостоятельно зарабатывать.

«Папа просто показывает мне как бы реальную жизнь, что надо работать. Если хочешь чего-то добиться, то надо приложить к этому усилия», — ответила Полина.

Пока дочь Серова не понимает, кем хочет стать в будущем, но не исключает профессии творческой направленности.

Также Алексей Рыжов позвонил дочери Татьяне, которая попала в кадр вместе с внучкой Анной. Наследница поздравила отца с громкой премьерой и передала привет его коллеге по цеху. Подробности приводит Пятый канал.

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