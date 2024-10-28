«Надо постоянно догонять»: юморист Ветров раскрыл, почему труднее работать за границей

Звезда «Аншлага» Геннадий Ветров раскрыл, в чем разница между российской и иностранной публикой. По его словам, перед соотечественниками намного проще выступать, так как они понимают его с полуслова.

Юморист подчеркнул, что языковой барьер играет важную роль. Одни шутки будут понятны гражданам других стран, а другие нет. Отсюда и возникают сложности.

«Мы разные. <…> Когда ты общаешься с родным залом, все понимают тебя с полуслова, полувзгляда, а там надо постоянно догонять», - поделился Ветров на YouTube-канале «Школа своих ошибок».

За годы выступлений как в России, так и за рубежом Геннадий смог найти контакт с иностранными зрителями. Однако все равно проще ему смешить именно соотечественников.

К слову, сейчас публику за границей пытаются завоевать многие российские звезды-эмигранты. Среди них юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ). Он уже пару лет гастролирует по Европе и США, но, по слухам, полные залы все равно не собирает. А недавно на него стали жаловаться зрители, так как уличили его в использовании массовки. Предположительно, он приглашает подставных поклонников, чтобы создавать видимость, будто его выступления пользуются популярностью.

Ранее стало известно, что зрителям концертов Галкина* угрожает охрана.

*(Признан иноагентом на территории РФ)