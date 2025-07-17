«Надо помочь»: бросившая мужа из-за алкоголя Катя Лель дала совет Лере Кудрявцевой

Певица Катя Лель обратилась к телеведущей Лере Кудрявцевой, столкнувшейся с алкоголизмом мужа. Артистка, которая сама бросила супруга из-за пристрастия в спиртному, посоветовала звезде экранов не уходить от избранника и пытаться ему помочь. Об этом сообщает Woman.ru.

Лель признавалась, что долго терпела пьющего мужа, но спустя 15 лет брака поняла, что достигла своего предела. По ее словам, пагубная привычка супруга сказывалась на всей семье, страдал ребенок, поэтому исполнительница перестала помогать человеку, которому ее поддержка была не нужна.

Однако в случае Кудрявцевой Катя считает, что еще не все потеряно. Она отметила, что желает Лере только счастья. Но пока есть силы, телеведущей стоит бороться за свой брак.

«Безусловно надо помочь ему справиться. Пока у Леры еще будет терпение и женская мудрость это все терпеть», - заявила певица.

Напомним, что муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров начал пить после завершения спортивной карьеры. Чтобы помочь ему, телеведущая отправила его на реабилитацию. Однако вскоре после выхода из клиники мужчина вновь сорвался. Лера публично признавалась, что устала бороться и терпеть его алкоголизм.

Ранее Вячеслав Фетисов поддержал Леру Кудрявцеву после ее признания об алкоголизме мужа.