Актер Гогунский рассказал о казусе во время поцелуя с Хилькевич в новом «Универе»

Актер Виталий Гогунский рассказал о съемках в продолжении сериала «Универ» и назвал своего героя Кузю графом Монте-Кристо. Он пообщался с ведущими утреннего «Шутки Шоу» в студии «Юмор FM».

Артист признался, что с волнением возвращался в проект, но сразу заметил, как Кузя за эти годы повзрослел и преобразился.

«У меня была маленькая мечта – сыграть графа Монте-Кристо. В детстве и фильм нравился, и саму потрясающую книгу прочитал на одном дыхании. И тут мне авторы и судьба подарили такое возвращение. Потому что Кузя как граф Монте-Кристо сейчас», – поделился Гогунский.

Актер отметил, что на съемках случались казусы и смешные моменты. Во время одной из сцен Виталию нужно было поцеловаться с коллегой Анной Хилькевич. Звезды были сосредоточены, но все пошло не по плану.

«На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из «бумщиков» задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Режиссер кричит: «Да прекратите, прекратите, я вижу, что вы ржете!» А мы пробуем целоваться, и при этом просто трясет нас, понимаете, не можем ничего поделать с собой», – рассказал мужчина в эфире «Юмор FM».

Не все поклонники знают, что Виталий Гогунский является не только популярным актером, но и музыкантом. Он представил премьеру своего трека «Суперстар» и напомнил, что 19 мая в Санкт-Петербурге состоится концерт группы «Гогунский и друзья».