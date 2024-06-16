«Надо ограничивать это»: невестка Валерии сделала резкое заявление в адрес певицы

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин неоднократно признавались в особой любви к внучке Селин. Невестка Лиана Шульгина раскритиковала звездную пару за чрезмерное обожание ребенка.

По ее мнению, девочке, родившейся в 2021 году, вредит такое внимание со стороны знаменитой бабушки. Девушка призвала не баловать ребенка.

«Все настолько балуют Селин, что квартира ломится от игрушек, одежды. С мужем говорим о том, что надо ограничивать это, чтобы ребенок знал цену подаркам», — призналась Лиана в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она также отметила, что всегда тщательно выбирает подарки для девочки и покупает только развивающие игрушки, которые могут принести пользу. От бесполезных вещей Селин стараются оградить.

Ранее Иосиф Пригожин назвал певицу Валерию своей судьбой, солнцем и воздухом. Также он отметил, что за годы брака они стали большими друзьями. В этом году супруги отмечают двадцатилетие совместной жизни. Продюсер не устает восхищаться избранницей.