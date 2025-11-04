«Надо научиться слышать Бога»: почему звезда «Не родись красивой» Григорий Антипенко оставил кино ради веры

Актер Григорий Антипенко запомнился зрителям яркими ролями и стал звездой сериала «Не родись красивой». Однако после головокружительного успеха артист ушел из кино и посвятил себя вере. В интервью изданию «Вечерняя Москва» он раскрыл, почему оставил карьеру и как пришел к Богу.

Григорий Антипенко перестал сниматься в кино в 2017 году, его последней работой стал сериал «Торгсин». Сейчас актер служит в Театре им. Е.Б. Вахтангова, где недавно состоялась премьера его моноспектакля «Старик и море» по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Артист признается, что этот писатель ему близок, поскольку он пришел к Богу в том числе через его произведения.

«Я верующий человек. Бог в жизни всегда с нами разговаривает через ситуации, события, случайности. Надо научиться его слышать. У меня был запрос: что делать? Возник «Старик и море». <…> Этот спектакль, если хотите, результат моего диалога с Богом», — поделился Григорий Антипенко.

По мнению актера, смысл жизни человека заключается в «возвращении к Богу». Григорий Антипенко убежден: все, чего добиваются люди, «случилось по воле Божьей», и важно об этом помнить и смиренно проходить свой путь духовного становления. Именно поэтому сейчас важно не развлекать и веселить зрителей, а ставить перед ними серьезные вопросы.

«Я сейчас с Богом. И пытаюсь остаться самим собой. <…> Мы все сейчас проходим очень важный этап очищения. И важно не потерять веру. <…> Задавать серьезные вопросы зрителям сейчас значительно важнее. Сейчас не время смеяться, а время задуматься», - подчеркнул артист.

Звезда «Не родись красивой» признается, что не жалеет о завершении актерской карьеры. Григорий Антипенко разочаровался в современном российском кино, которое стало лишь способом заработка, а не источником глубокого смысла. На вопрос о том, в каком фильме его можно будет увидеть в будущем, артист отвечает резко и кратко: «Ни в каком».

«За последние 15 лет я не пожалел ни об одном из своих отказов от съемок. У нас нет кинематографа как искусства. <…> Кинематографисты сегодня просто зарабатывают деньги. Мне это неинтересно. Для меня моя профессия — это мир, в котором я хочу жить и умирать. Я не ставлю себе задачу обогатиться», - заявил актер.

