«Надо мной издевался»: почему Костомарову пришлось мыть машину Авербуха

Хореограф Илья Авербух рассказал, как фигурист Роман Костомаров мыл его машину ради катания. Историями о дружбе и начале своей карьеры он поделился на съемках шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

Ведущая пригласила в качестве гостя прославленного фигуриста и знаменитого постановщика шоу. Авербух приготовил вкусный завтрак из детства – сырники, и признался, что в его жизни было много интересных историй.

Так, он поделился воспоминаниями о Романе Костомарове, с которым дружит с детства. Илья рассказал, что на первые призовые деньги купил машину – вишневую двухдверную «восьмерку». Все просили у него покататься, а он разрешал только с определенным условием.

«Ребята просто умирали от зависти! Мне Рома Костомаров до сих пор вспоминает, что он просил меня покататься на машине по парковке вокруг «Олимпийского», а я им разрешал, но с условием, что они мне ее помоют», – признался Авербух.

Хореограф отметил, что парни брали тряпки и ведра, мыли автомобиль, пока сам Илья пропадал на тренировке. Когда машина была чистая, то они могли покататься за рулем.

«Он мне говорит: «Ты уже тогда надо мной издевался!» – вспомнил звезда.

Ранее мы писали о том, что жену Костомарова Оксану Домнину задели комментарии про ее мужа. Фигуристка сообщила, что находились люди, которые критиковали пару за частые выходы на мероприятия. А были и те, кто интересовались, почему из заболевшего человека сделали героя.