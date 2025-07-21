«Надо кормить семью, про путешествия я молчу»: сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы с деньгами

Попавшая в больницу сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы не только со здоровьем, но и с деньгами. Наталья Фриске вышла на связь в личном блоге и призналась, что не может покрыть все свои расходы.

Недавно экс-солистка группы «Блестящие» снова оказалась в больнице и рассказала, что проблемы со здоровьем сорвали ее бизнес-планы. По словам Натальи Фриске, сейчас она испытывает трудности с финансами, и ей не хватает накоплений.

«Головой понимаю, что главное — здоровье, но, признаться честно, сейчас у меня действительно тяжелый период с финансами. Подушки на такой случай у меня нет, потому что ты живешь и не думаешь о том, что завтра с тобой может что-то случиться. Большинству почти нереально иметь накопления из-за низких зарплат, но даже такой работы нет, а кормить себя и семью надо», — заявила сестра Жанны Фриске.

Артистке пришлось вернуться в клинику из-за ухудшения самочувствия — ночью у нее резко поднялась температура. Наталья Фриске записала видеообращение из больничной палаты с забинтованной шеей. Бывшая солистка «Блестящих» пожаловалась, что сейчас ей не на кого рассчитывать — она уже год не работает, а доходов от блога не хватает даже на покрытие ежедневных расходов.

«Болезнь — это очень страшно, поэтому уже сейчас развивайтесь, ищите дополнительные способы заработать, чтобы в какой-то момент не остаться просто ни с чем. Кому-то вообще рассчитывать ни на кого нельзя, только на себя можно положиться. <…> Доход от блога покрывает уровень жизни, про путешествия я вообще молчу. Год уже без работы», — высказалась Наталья Фриске.

Напомним, в начале июля сестра певицы уже попадала в больницу из-за воспаления шейных лимфоузлов. Наталья Фриске рассказала, что такие осложнения возникли после перенесенной ранее гнойной ангины. Она жаловалась на высокую температуру и сильный отек, а недавно перенесла экстренную операцию.

Ранее Наталья Фриске сообщила, что врачи не разрешили ей выписаться из больницы после операции: «Очень плохо, плачу».