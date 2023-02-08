«Надо как-то жить»: Регина Тодоренко сделала страшное заявление после сообщения о разводе

Телеведущая Регина Тодоренко активно общается с поклонниками в соцсетях и делится подробности своей жизни. Супруга певца Влада Топалова вернулась с отдыха, который провела без мужа на Мальдивах. После возвращения она не выходила на связь, а потом появилась со странным сообщением, которое напугало фанатов.

Девушка опубликовала в соцсетях свое фото, на котором позировала с растерянным видом и грустными глазами. Она оставила любопытную подпись, в которой был даже мат.

«Плохие времена, но надо как-то справляться. Надо как-то жить», – написала под снимком телеведущая.

Пользователи Сети не поняли, что именно случилось в жизни звезды. Некоторые подумали, что ее высказывание связано с госпитализацией ее партнера по шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова, которому ампутировали стопы.

Другие же решили, что пугающее заявление было сделано на фоне слухов о разводе с Топаловым. В Сети давно говорят, что артисты отдалились друг от друга и даже отдыхают по отдельности. Регина не стала отменять отдых из-за серьезной болезни мужа. Поклонников удивил ее выбор.