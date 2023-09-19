«Надо как-то отличаться»: Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима

Дима Билан раскритиковал выступление дочери Трофима на шоу «Голос. Уже не дети», об этом пишет «Российская газета».

15-летняя Елизавета Трофимова не в первый раз участвует в шоу «Голос». Она уже доходила до финала песенного конкурса в 2021 году. Однако сейчас девушка решила повторить свой успех.

В этом году юная певица решила исполнить на слепых прослушиваниях песню Леона Рассела A Song for You. В итоге к девочке повернулись два наставника из четырех — Полина Гагарина и Егор Крид. Последний, к слову, был наставником девочки в прошлом сезоне.

Если Гагарина и Крид похвалили дочь Трофима после выступления, то вот Дима Билан придерживался другого мнения. Он заявил, что певице не хватает индивидуальности.

«Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль. Надо как-то отличаться! Хочется же!» — заявил Билан.

В итоге Елизавета выбрала в качестве наставника Егора Крида. На критику в свой адрес юная певица отреагировала с улыбкой.

Ранее мы писали о том, что молодой певец из Казани не прошел слепые прослушивания с песней «Ягода малинка». Наставникам не понравилось выбранное 18-летним исполнителем произведение.