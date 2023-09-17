18-летний участник шоу «Голос. Уже не дети» из Казани исполнил песню, которая разочаровала жюри

Молодой исполнитель из Казани Ранэль Богданов не прошел слепые прослушивания на первом этапе шоу «Голос. Уже не дети». Члены жюри не повернулись к 18-летнему участнику телепроекта, который выступил с композицией «Ягода малинка», передает kp.ru.

Богданов выбрал для исполнения песню другого таланливого артиста из Татарстана — Хабиба. Наставники оценили номер молодого певца из Казани: им не пришлась по духу композиция. Члены жюри осудили выбор участника телепроекта и не повернулись к нему.

Но шоу «Голос. Уже не дети» приходят ребята, которые уже выступали в рамках детской версии проекта. Так, молодой исполнитель из Казани уже был на Первом канале девять лет назад. Тогда он стал участником команды Пелагеи.

Ранее другая участница шоу «Голос. Уже не дети» Олеся Казаченко из Ногинска добилась грандиозного успеха на первом выступлении. Девушка исполняла композицию «Стена» Ларисы Долиной. Зрители и наставники проекта оказались в восторге от молодой артистки. В итоге к ней повернулись все члены жюри — Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид.