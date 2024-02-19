«Надо их прочувствовать на своей шкуре»: композитор Евзеров рассказал об особенной песне в репертуаре Леонтьева

Композитор Владимир Евзеров, который приложил руку к созданию многих хитов на российской эстраде, рассказал, что стоит за песней «Волчья страсть» в исполнении Валерия Леонтьева.

Евзеров поведал о сотрудничестве с популярным певцом в беседе с mk.ru. Так, по словам композитора, он написал для Леонтьева 40 песен. И ни одну из них было бы невозможно перепеть кому-то другому.

Например, «Волчья страсть» — особенная песня в репертуаре исполнителя. Чтобы ее правильно воспроизвести, необходимо сначала все прочувствовать на себе.

«Конечно, чтобы спеть такие песни, как «Волчья страсть», «Ночной звонок», надо их прочувствовать на своей шкуре. Просто не все так умеют чувствовать, испытывать эмоции такой силы, так переживают любовь и страсть. Вернее, не то, что не все, а буквально единицы на земле», — заявил композитор.

Ранее бывший продюсер Лепса рассказал, где находится Леонтьев. По его словам, певец сейчас проживает в США.