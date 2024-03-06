«Надо эту тему закрыть»: Долина не видит необходимости в дальнейшем преследовании участников «голой» вечеринки

Участники «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой до сих пор ощущают на себе последствия скандального мероприятия. Общественники просят отменять их концерты, а также проверить на иностранное влияние. Что касается звездных коллег, то они разделились на два лагеря — кто-то считает, что артистам, посетившим ивент, нет прощения, но есть и те, для кого преследование провинившихся знаменитостей стало чрезмерным. Так, Лариса Долина в беседе Екатериной Стриженовой на Первом канале заявила, что участники вечеринки, по ее мнению, уже достаточно наказаны.

Известная российская исполнительница выступает против подобного рода скандальных мероприятий. Вместе с тем в сложившейся ситуации она считает, что наказание, постигшее гостей Ивлеевой, свершилось. А необходимости преследования артистов в дальнейшем попросту нет.

«Их наказали и так! Потому что из самых главных новогодних эфиров их убрали — чем не наказание? Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины… Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», — поделилась мнением Долина.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс не является «прачечной» для гостей «голой» вечеринки. Таким образом он высказался о поездках звезд в новый регион России.