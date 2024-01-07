«Надо дышать, дышать…»: Наталья Штурм сообщила о потере самого близкого человека
Наталья Штурм нашла в себе силы рассказать о смерти матери.
© Lomohov Anatoly/East News
Наталья Штурм нашла в себе силы рассказать о семейной утрате: у певицы умерла мама. Она поделилась личной трагедией с подписчиками в соцсетях.
57-летняя артистка выложила в микроблог серию печальных кадров.
«Надо дышать, дышать... Я не пью, как многие мои коллеги... Мама... Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее... Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», – передает Наталья Штурм.
Коллеги по цеху выразили исполнительнице свои искренние соболезнования.
«Мама – это святое. Тут все слова лишние...» – комментирует Прохор Шляпин.
Фанаты творчества Натальи Штурм тоже поддержали знаменитость.
«Наташ, я тоже маму похоронила два года назад. Понимаю, как вам тяжело», «Помню, как ты радовалась, когда купила маме новое жилье и всегда радовалась за нее. Соболезную тебе. Только время притупит боль», – пишут пользователи Сети.
Наталья не стала раскрывать подробностей случившегося. Известно, что мать артистки скончалась в возрасте 89 лет.
Ранее мы писали, что в уфимской больнице умерла 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа.