«Надо дышать, дышать…»: Наталья Штурм сообщила о потере самого близкого человека

Наталья Штурм нашла в себе силы рассказать о семейной утрате: у певицы умерла мама. Она поделилась личной трагедией с подписчиками в соцсетях.

57-летняя артистка выложила в микроблог серию печальных кадров.

«Надо дышать, дышать... Я не пью, как многие мои коллеги... Мама... Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее... Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», – передает Наталья Штурм.

Коллеги по цеху выразили исполнительнице свои искренние соболезнования.

«Мама – это святое. Тут все слова лишние...» – комментирует Прохор Шляпин.

Фанаты творчества Натальи Штурм тоже поддержали знаменитость.

«Наташ, я тоже маму похоронила два года назад. Понимаю, как вам тяжело», «Помню, как ты радовалась, когда купила маме новое жилье и всегда радовалась за нее. Соболезную тебе. Только время притупит боль», – пишут пользователи Сети.

Наталья не стала раскрывать подробностей случившегося. Известно, что мать артистки скончалась в возрасте 89 лет.

Ранее мы писали, что в уфимской больнице умерла 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа.