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17:22, 31 декабря 2023
1 мин.

Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына

Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына

© Starface.ru

Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына, об этом сообщает The Voice.

Аделина Сотникова принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Фигуристка записала видео с выступления, на котором она подъезжает к трибунам, чтобы обнять своего сына Адриана. На кадрах видно, как Сотникова взяла кроху на руки, поцеловала и поприветствовала зрителей, помахав им.

Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Милее этого видео вы сегодня точно ничего не увидите. Адрианчик на ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе", где мама принимает участие», - подписала видео фигуристка.

Поклонники Сотниковой пришли в восторг от кадров с ее сыном. Отметим, что фигуристка регулярно делится совместными кадрами с Адрианом.

Напомним, Аделина Сотникова родила ребенка в октябре 2022 года. Девушка воспитывает сына в браке с теннисистом Дмитрием Попко.

Ранее мы писали о том, что 27-летняя фигуристка Аделина Сотникова рассказала о дебюте в кино.

Источник фото:Starface.ru
Источник:The Voice
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Аделина Сотникова
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