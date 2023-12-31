Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына

«Милее этого видео вы сегодня точно ничего не увидите. Адрианчик на ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе", где мама принимает участие», - подписала видео фигуристка.

Поклонники Сотниковой пришли в восторг от кадров с ее сыном. Отметим, что фигуристка регулярно делится совместными кадрами с Адрианом.

Напомним, Аделина Сотникова родила ребенка в октябре 2022 года. Девушка воспитывает сына в браке с теннисистом Дмитрием Попко.

Ранее мы писали о том, что 27-летняя фигуристка Аделина Сотникова рассказала о дебюте в кино.