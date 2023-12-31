Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына
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Фигуристка Аделина Сотникова привела на ледовое шоу годовалого сына, об этом сообщает The Voice.
Аделина Сотникова принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Фигуристка записала видео с выступления, на котором она подъезжает к трибунам, чтобы обнять своего сына Адриана. На кадрах видно, как Сотникова взяла кроху на руки, поцеловала и поприветствовала зрителей, помахав им.
«Милее этого видео вы сегодня точно ничего не увидите. Адрианчик на ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе", где мама принимает участие», - подписала видео фигуристка.
Поклонники Сотниковой пришли в восторг от кадров с ее сыном. Отметим, что фигуристка регулярно делится совместными кадрами с Адрианом.
Напомним, Аделина Сотникова родила ребенка в октябре 2022 года. Девушка воспитывает сына в браке с теннисистом Дмитрием Попко.
Ранее мы писали о том, что 27-летняя фигуристка Аделина Сотникова рассказала о дебюте в кино.