«Надо быть настороже»: Татьяну Буланову предостерегли от опасности

Участник шоу «Место силы» Андрей Бицуев предостерег певицу Татьяну Буланову от опасности. Он призвал артистку быть настороже и не пускать в дом некоторых людей.

Подробности узнала Газета.Ru.

Буланова стала гостьей реалити-шоу. Певица заявила, что симпатизировала участникам проекта и не боялась раскрыться. Бицуев дал исполнительнице важное наставление.

«Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!» — произнес он.

В июне 2023 года Буланова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, он младше артистки на 19 лет.

В июле этого года бывший муж Булановой Владислав Радимов женился. До этого он 11 лет был женат на певице, пара рассталась в 2016 году. Радимов взял в жены женщину с ребенком, предпринимательницу Анастасию Кулешову.