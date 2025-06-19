«Надо быть глухим, чтобы не слышать»: Максима Фадеева обвинили в схожести песен

Внимательные слушатели заметили сходство песни Максима Фадеева «Прямо по сердцу», написанной им для выступления певца SHAMAN на «Интервидении-2025», с ранним творчеством самого именитого продюсера. Об этом пишет Kp.ru.

Премьера песни «Прямо по сердцу» в исполнении SHAMAN состоялась 7 июня на церемонии вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Внимательные поклонники самого Максима Фадеева заметили некое музыкальное сходство с другой его композицией, которую он исполняет лично. Речь идет о «Breach The Line» (Пересечь черту), которая вышла в 2015 году и стала саундтреком к мультфильму «Савва. Сердце воина». Фадеев также стал автором и продюсером картины.

«Фадеев даже не писал новую песню, пофорсил старую — и готово. Надо быть глухим, чтобы не слышать сходство», — заявили пользователи Сети.

Слушателей смутило то, что у обеих композиций схожие гармонии и мелодика. А также одинаковое построение: плавное вступление, аккуратный, вкрадчивый речитатив, затем акцентированный разгон с взрывным выходом на припев.

Как признается сам Фадеев, во время работы над композицией для конкурса, он не знал, что исполнять ее будет SHAMAN. Поэтому продюсер переживал, что трек, возможно, придется переделывать под конкретного исполнителя, как минимум, делать транспонирование. Но «когда объявили Ярослава», стало понятно, что ничего менять не нужно.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — объяснил Фадеев.

Ранее мы писали о том, может ли певица Глюкоза исполнять песни Максима Фадеева после того, как продюсер заявил о намерении подать на нее в суд за нарушение авторских прав.