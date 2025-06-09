Штраф 5 млн или право имеет: может ли Глюкоза исполнять композиции авторства Максима Фадеева

Певица Глюкоза на одном из своих последних выступлений исполнила композиции Максима Фадеева. Прежде продюсер говорил о том, что намерен подать в суд на артистку из-за нарушения авторских прав. Звезда категорически не согласна с позицией композитора и настаивает, что права были куплены ей уже давно за 600 тысяч долларов. Сайт «Страсти» решил разобраться в этом вопросе и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову. Специалист в области юриспруденции рассказал, что грозит Наталье Ионовой в случае победы Фадеева и почему создатель хитов сам может проиграть суд.

По словам Глюкозы, она купила права на 20 песен в 2007 году. Однако спустя время законодательство по авторским правам поменялось. После 2007 года смежные права стали регулироваться более детально. В соответствии с действующим ГК РФ, по словам Кудряшова, договоры подчиняются нормам, действующим на момент заключения. В данном случае надо понять: опирается ли сейчас Фадеев при предъявлении новых требований на возможность обратного (ретроактивного) действия измененного закона.

Однако если использование песен в новых условиях (например, трансляции в медиа) требует дополнительного согласования смежных прав, то певице может потребоваться получение дополнительного разрешения от Максима Фадеева.

Таким образом, если суд установит, что Наталья использует песни или образ с нарушением авторских или смежных прав Максима Фадеева, на нее может быть возложена гражданско-правовая ответственность в виде штрафа от 10 тысяч до 5 млн рублей.