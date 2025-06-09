Штраф 5 млн или право имеет: может ли Глюкоза исполнять композиции авторства Максима Фадеева
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Певица Глюкоза на одном из своих последних выступлений исполнила композиции Максима Фадеева. Прежде продюсер говорил о том, что намерен подать в суд на артистку из-за нарушения авторских прав. Звезда категорически не согласна с позицией композитора и настаивает, что права были куплены ей уже давно за 600 тысяч долларов. Сайт «Страсти» решил разобраться в этом вопросе и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову. Специалист в области юриспруденции рассказал, что грозит Наталье Ионовой в случае победы Фадеева и почему создатель хитов сам может проиграть суд.
По словам Глюкозы, она купила права на 20 песен в 2007 году. Однако спустя время законодательство по авторским правам поменялось. После 2007 года смежные права стали регулироваться более детально. В соответствии с действующим ГК РФ, по словам Кудряшова, договоры подчиняются нормам, действующим на момент заключения. В данном случае надо понять: опирается ли сейчас Фадеев при предъявлении новых требований на возможность обратного (ретроактивного) действия измененного закона.
Однако если использование песен в новых условиях (например, трансляции в медиа) требует дополнительного согласования смежных прав, то певице может потребоваться получение дополнительного разрешения от Максима Фадеева.
Таким образом, если суд установит, что Наталья использует песни или образ с нарушением авторских или смежных прав Максима Фадеева, на нее может быть возложена гражданско-правовая ответственность в виде штрафа от 10 тысяч до 5 млн рублей.
Если исключительные права на 20 песен были переданы в 2007 году в полном объеме, Фадеев не имеет права запретить их использование. Если же права переданы частично или договор не учел смежные права, Фадеев может потребовать дополнительного согласования или полностью запретить использование песен в определенных случаях. Без соблюдения юридических условий, на Глюкозу может быть наложен штраф, предусмотренный ГК РФ.
Александр Кудряшов
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Максим Фадеев может уничтожить Глюкозу. По его словам, продюсер прекрасно знает, что делает.