«Надо быть благодарными всему»: Юлия Пересильд дала важное напутствие молодежи

Актриса Юлия Пересильд, которая недавно получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Вызов» на национальной кинематографической премии «Ника», дала важное напутствие молодежи. В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что молодым людям следует быть более благодарными.

«Мне кажется, самое главное напутствие, которое я бы хотела сказать молодым — это быть благодарными. <…> Главное, чтобы молодые понимали, что надо быть благодарными вообще всему, что есть, всему, что дается, даже трудностям в какой-то степени нужно быть благодарными, потому что трудности, проблемы нас тоже растят», — отметила Юлия Пересильд.

По словам знаменитости, среди современного поколения много достойных ребят.

«Они и так классные все, у нас действительно хорошее поколение молодых, юных ребят. Я вот смотрю за ними с удовольствием, наблюдаю, в том числе и в нашей актерской среде, и не только», — поделилась актриса.

Однако вместе с тем артистка подчеркнула, что молодежь зачастую не придает особого значения слову «благодарность», что является ошибкой.

Напомним, 1 июля в Москве в театре «Маска» прошла церемония вручения 37-й национальной кинематографической премии «Ника». Примечательно, что мероприятие не проводилось с 2021 по 2023 год. Лучшим фильмом признали «Праведник» Сергея Урсуляка. Статуэтку за лучшую мужскую роль получил актер Александр Яценко, а призы за лучшую женскую роль вручили актрисам Юлии Пересильд за роль в фильме «Вызов» и Юлии Снигирь за картину «За нас с вами».

Ранее мы писали о том, что 15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна рассказала, как относится к критике.