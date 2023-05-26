«Надо было изолировать»: друг Бари Алибасова рассказал, почему продюсера скрывают от публики

Поклонники беспокоятся, что в последнее время Бари Алибасов пропал из виду. Близкий друг продюсера Игорь Сандлер рассказал, как сейчас живет отец-основатель группы «НА-НА». Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

Сандлер заявил, что Бари недавно был у него в гостях. По его словам, артист всегда к нему приезжает, так как ценит их дружбу.

«Наверное, в его жизни больше нет такого человека, с которым он дружил бы на протяжении сорока с лишним лет», – говорит Сандлер.

Он добавил, что в последнее время Алибасову действительно непросто. Бари несколько лет назад сломал позвоночник, и проблемы со спиной беспокоят его по сей день.

«В плане здоровья у него не так все просто. Но, слава Богу, он нашел женщину, которая помогает ему уже на протяжении нескольких лет», – подчеркнул друг.

Он вспомнил, что три-четыре года назад у продюсера было ужасное состояние. Он был брошенным, потерянным, а в квартире царил бардак. Но в один момент появилась Елена, которая привела Бари в нормальное состояние.

Отмечается, что не все друзья Алибасова довольны появлением Елены. Они считают, что она его изолировала и контролирует каждый шаг. По словам Сандлера, это было сделано намерено.

«Изолировала и правильно сделала. Бари заносит иногда налево и направо, и на поворотах. Поэтому Алибаса и надо было изолировать от многих. Не от всех, конечно», – подчеркнул мужчина.

Он добавил, что Лена знает, с кем ему стоит поддерживать контакт, а с кем – не стоит. Также утверждается, что среди тех, с кем не стоит общаться, оказался сын Алибасова Бари-младший. Сандлер рассказал, что сын с отцом видится редко и боится, что из-за этого часть положенного ему наследства уйдет Лене.

Но, по словам мужчины, никто не знает, кому достанется наследство Бари.

«Могу сказать, что, если он подпишет часть нажитого Лене, это будет правильно», – заключил близкий друг Бари.

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