Бари Алибасов рассказал о неприязни Пугачевой к Маше Распутиной

«Нашу первую встречу помню как вчера! Во-первых, я ущипнул тебя за ж***…» - признался Алибасов Маше Распутиной в прямом эфире передачи «Императрицы шоу-бизнеса» на МУЗ ТВ. Слова знаменитого основателя группы «На-на» приводит StarHit.

Бари Алибасов также рассказал, что в 90-х годах выскочку из глухой провинции в мини-юбке и колготках в сеточку с удовольствием воспринимала в основном мужская половина тогдашней столичной эстрадной тусовки. Большинство актрис-женщин смотрели на Распутину с неудовольствием.

«Ее не любили все артистки и не переваривали, прям все. При всей моей любви к Алле Пугачевой, когда мы заговаривали о Распутиной, всегда было какое-то пренебрежительное отношение к Маше».

Недавно отметившая 59-летие Алла Николаевна Агеева (Маша Распутина – это сценический псевдоним) замужем, у нее две взрослые дочери и любящий супруг, бизнесмен Виктор Захаров. «Чем больше грязи выливают на Машу, тем наши чувства становятся крепче», - уверяет он.