«Надо было дожить почти до 50 лет, чтобы на это решиться»: Анна Михалкова рассказала о постельных сценах

Актриса Анна Михалкова рассказала, как решилась на постельные сцены в проекте «Чувства Анны». Она призналась, что все эпизоды, в которых обнажалась, она считает оправданными. В другом бы случае она бы на подобное не согласилась.

В сериале режиссера Анны Меликян Михалкова впервые переступила черту и показала себя с другой, раскрепощенной стороны. Из-за того, что раньше артистка не снималась в подобных откровенных сценах, ее стали критиковать поклонники. Но на это Анна уже давно не обращает внимание. По ее мнению, все постельные сцены не были просто так. Они были необходимы для раскрытия ее героини.

«Могу сказать точно, я не перейду эту черту, потому что для меня это сложная вещь. В той истории, в которой оказывается мой персонаж, все оправдано», - рассказала актриса в программе «Кино в деталях» на СТС.

К слову, Михалкова также призналась, что решилась на такие эксперименты в кадре только уже ближе к 50-ти годам. И она не исключает, что в последующих проектах она вновь сможет обнажиться.

«Надо было, конечно, дожить почти до 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей», - поделилась Анна.

Ранее Анна Михалкова назвала Дядю Степу альтернативой голливудским супергероям.