Анна Михалкова считает Дядю Степу альтернативой голливудским супергероям

Известная актриса Анна Михалкова считает, что персонаж стихов Сергея Михалкова дядя Степа является альтернативой голливудским супергероям. Об этом сообщает aif.ru.

«В общем-то, дядя Степа - это супергерой, который уже придуман, он обладает гигантским ростом», - заявила Михалкова.

Артистка подчеркнула, что сейчас важно напомнить молодой аудитории, что в России есть, чем гордиться, и есть, что вписать в современные реалии. Михалкова также выразила уверенность, что дядя Степа актуален как никогда. Герой стихов Сергея Михалкова помогает и спасает других людей подобно голливудским супергероям, добавила она.

Примечательно, что соответствующее заявление Михалковой прозвучало в рамках презентации новогоднего шоу «Дядя Степа «Говорят: под Новый год...». Премьера постановки приурочена к 110-летию Сергея Михалкова.

Ранее мы писали, что Анна Михалкова появилась на съемках сериала «Исправление и наказание» без макияжа и в пижамных штанах.