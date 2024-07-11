«Надо бы педикюр»: Стефания Маликова дала неожиданный ответ на критику ее неухоженных ног

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова опубликовала в своем блоге серию снимков с отдыха на пляже и стала объектом насмешек в Сети из-за отсутствия педикюра. При этом 24-летняя Стефания решила выйти из ситуации и заявила, что ноги на фото не ее, а семилетнего ребенка.

Маликова хотела показать пользователям, что бусы можно носить не только на шее, но и на других частях тела. Она накрутила их сначала на руку, потом на талию и на щиколотки.

«Ах, море, море! Каждый камень имеет свой уникальный размер и форму, что придает этому изделию еще больше шарма!» — подписала снимки Стефания.

Многие поклонники похвалили девушку за идеальную фигуру, а самые внимательные заметили, что на ногах нет педикюра и сделали дочери исполнителя хита «До завтра» замечание.

«Надо бы педикюр. Очень отекшие ступни», — высказались пользователи.

Стефания не растерялась и поспешила заверить хейтеров, что ноги вовсе не ее.

«Это ноги семилетнего ребенка, не мои! Я выступала в роли фотографа», — объяснила Маликова.