Надо брать пример с Ингушетии: Бородин предложил запретить звездам показывать отношения до брака

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить артистам демонстрировать отношения до брака. Он считает, что надо брать пример с Ингушетии, а не с Запада.

Мнение Бородина приводит издание «Абзац».

Глава ФПБК отмечает, что многие знаменитости «пропагандируют непонятные ценности». Он привел в пример неженатых артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также Бородина удивило, что певица Алла Пугачева спустя годы заявила, что ее брак с Киркоровым был фиктивным.

«Это вообще что такое? Нам нужен закон, где будет четко прописано, что до брака никто свои отношения не афиширует. Нашей стране не нужны лидеры мнений, которые пропагандируют разводы, смены партнеров. Почему такого нет в Ингушетии? С них надо брать пример, а не с Запада», - высказался глава ФПБК.

Ранее он прокомментировал вечеринку в стиле «нулевых» журналистки Ксении Собчак. Бородин отметил, что она «будто нарочно злит народ».