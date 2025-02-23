«Надежду у нас никто не может забрать»: эмигрировавшая в США Мария Машкова мечтает устроить тур по России

Уехавшая в США актриса Мария Машкова сделала неожиданное заявление о России. В личном блоге дочь Владимира Машкова поделилась своими планами и призналась, что мечтает отправиться в тур по городам России со своим спектаклем.

Мария Машкова анонсировала несколько своих спектаклей, с которыми выступит в Израиле, Будапеште, а также в Барселоне, Лондоне, Риге и Милане в марте и апреле. Вместе с тем актриса призналась, что мечтает когда-нибудь отправиться с постановкой «Надеждины» в Харьков и Россию.

«Я себе позволю сохранить мечту и когда-нибудь сыграть этот спектакль в Харькове. <…> Ну и, конечно, устрою тур по городам России. <…> Я понимаю, что этого может не произойти. <…> Но надежду у нас никто не может забрать — ни один злодей», — заявила Мария Машкова.

Напомним, в 2022 году артистка покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. Раньше Мария Машкова прилетала в РФ ради работы и встреч с близкими людьми, но последние два года прекратила это делать. Вместе с тем, по признанию знаменитости, она «по-прежнему считает себя частью России» и иногда ей «снится Москва», но она не жалеет об эмиграции и уже не думает о возвращении в родную страну.

Ранее сообщалось о том, что Мария Машкова заявила о тоске по России. Актриса рассказала, что «в первый раз за почти три года испытала чувство, которое называется ностальгия».