Надежду Оболенцеву заподозрили во второй беременности после рождения первенца

Светскую львицу Надежду Оболенцеву заподозрили во второй беременности сразу после рождения первенца. Поводом послужили обсуждения в Telegram-каналах, а также последнее видео женщины.

В начале 2025 года Оболенцева вышла замуж за миллиардера Евгения Швидлера. Свадьба прошла на французском острове Сен-Барт. А уже весной поклонники начали поздравлять пару с рождением ребенка. Предварительно, Надежда родила сына и назвала его Марком. Блогерша пока никак не прокомментировала эту информацию, при этом ее уже подозревают во второй беременности.

Оболенцева опубликовала видео, в котором примеряла различные образы. Большинство из них были объемные, скрывающие живот. Однако некоторые пользователи смогли разглядеть округлившиеся формы Надежды.

Отметим, что до свадьбы Оболенцева и Швидлер встречались около двух лет. По неподтвержденной информации, олигарх сделал предложение возлюбленной после того, как узнал о ее беременности.

Ранее появилась информация, что певец Алексей Воробьев тайно женился.