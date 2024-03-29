«Я женщина пожилая»: травмированная Гузеева разозлилась из-за напоминания про возраст

Травмированная ведущая Лариса Гузеева разозлилась из-за напоминания про день рождения и возраст. Получив травму ноги и немного восстановившись, звезда вернулась к съемкам передачи «Давай поженимся!». Об этом сообщает «7Дней.ru».

В начале марта знаменитость неудачно упала и получила травму ноги. Первоначально она предположила, что это просто ушиб, и не обращала на это внимание целую неделю. Однако, когда боль стала нестерпимой, Гузеева обратилась к врачу и обнаружила, что у нее перелом.

Несмотря на травму, Гузеева не изменила своих планов. Первоначально она отправилась в отпуск в Израиль, а затем вернулась к работе. На съемках она появилась на костылях, сохраняя свое обычное хорошее настроение. Она шутила и даже шутливо отчитала коллег, которые пришли ее поддержать.

Однако, ведущая разозлилась, когда ей начали предлагать организовать празднование ее грядущего юбилея. Она выразила недовольство тем, что празднование юбилея начали обсуждать задолго до самой даты, и отклонила идею организации большой вечеринки. Гузеева пошутила, что ее возраст уже достаточно известен всем, и ей не нравится, когда на это постоянно напоминают.

В комментарии она выразила свое недовольство по поводу постоянных упоминаний о своем возрасте и нежелании устраивать большие вечеринки по случаю дня рождения.

«Все и так и знают, что я женщина пожилая, но почему об этом нужно говорить все время?! Почему это нужно во всеуслышание заявлять?!» – высказалась звезда.

Ранее Лариса Гузеева заявила, что мошенники хотели продать ее за 5 тысяч рублей.