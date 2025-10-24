Надежда Кадышева просит за корпоративы 12 млн рублей в первой половине декабря

Стал известен гонорар певицы Надежды Кадышевой за новогодние корпоративы. В первой половине декабря артистка просит 12 млн рублей, дальше сумма возрастает.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Кадышева в этом году появится в новогоднем шоу, которое покажут на Первом канале. 17 декабря состоится ее концерт на ЦСКА Арене.

Также артистка принимает заказы на корпоративы. За выступления в первой половине декабря Кадышева просит 12 млн рублей, а во второй гонорар вырастает до 15 млн.

Певица не берет заказы на саму новогоднюю ночь. Одна из площадок обратилась к ней с просьбой выступить с 31 декабря на 1 января, но пока ответа не последовало.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество подало в суд на Кадышеву из-за двух песен, которые, как утверждает истец, были исполнены без разрешения.