Надежда Сысоева показала фото из больницы и спровоцировала слухи о раке груди
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Звезда Comedy woman Надежда Сысоева опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлен больничный коридор. При этом, как сообщает Telegram-канал Super.ru, в Сети появились слухи о том, что у 39-летней артистки диагностировали рак груди.
«Мои бессонные ночи», - подписала снимок Сысоева не уточнив, что послужило причиной ее госпитализации.
В прошлом году юмористка призналась, что перенесла операцию по удалению половины груди. По ее словам, новообразование обнаружили на рентгеновском снимке, а МРТ подтвердил необходимость хирургического вмешательства. Точный диагноз Сысоева так и не раскрыла.
Ранее блогер Саша Стоун подтвердил, что находится в отношениях с Надеждой Сысоевой. Он сошелся с артисткой после того, как расстался с Валей Карнавал, которой несколько раз делал предложение руки и сердца.