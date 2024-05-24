Надежда Сысоева показала фото из больницы и спровоцировала слухи о раке груди

Звезда Comedy woman Надежда Сысоева опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлен больничный коридор. При этом, как сообщает Telegram-канал Super.ru, в Сети появились слухи о том, что у 39-летней артистки диагностировали рак груди.

«Мои бессонные ночи», - подписала снимок Сысоева не уточнив, что послужило причиной ее госпитализации.

В прошлом году юмористка призналась, что перенесла операцию по удалению половины груди. По ее словам, новообразование обнаружили на рентгеновском снимке, а МРТ подтвердил необходимость хирургического вмешательства. Точный диагноз Сысоева так и не раскрыла.