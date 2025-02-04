Надежда Оболенцева сыграла свадьбу на французском острове миллиардеров Сен-Барт

Светская львица Надежда Оболенцева вышла замуж за 60-летнего предпринимателя Евгения Швидлера. Влюбленные устроили торжество на французском острове миллиардеров Сен-Барт. В соцсетях появились кадры с невестой в белом платье и с кольцом на правой руке.

Оболенцева не стала раскрывать личность спутника, но телеведущая Ксения Собчак рассекретила его. Надежда решила попытать счастье в четвертый раз и узаконила отношения с Евгением Швидлером, который является гражданином США и Великобритании. Он дружит с Романом Абрамовичем.

СМИ сообщают, что свадьба состоялась на знаменитом острове миллиардеров. Там же прошла фотосессия невесты в белом платье. В комментариях друзья и подписчики поздравляют светскую львицу с важным событием в жизни.

«Будь самой счастливой, Надюша», — отмечают в соцсетях.

Напомним, что ранее Надежда была в браке с режиссером Резо Гигинеишвили. Они расстались в 2020 году, но причину решили не раскрывать. До него она была замужем за топ-менеджером Айратом Исхаковым, а до него – за предпринимателем Денисом Михайловым.

Ранее мы писали о том, что блогер Мария Погребняк опубликовала кадры со свадьбы на Маврикии.