Надежда Михалкова показала, как отметила день рождения в домашней обстановке
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Актриса, режиссер и сценарист Надежда Михалкова устроила тихое семейное торжество по случаю своего 39-летия. Дочь режиссера Никиты Михалкова в личном блоге призналась, что отметила «личный новый год» в пижаме.
Надежда опубликовала снимок, на котором запечатлена в синей клетчатой рубашке. При этом она сделала укладку, макияж в нейтральных оттенках и дополнила образ массивными браслетами на руках.
Именинницу засняли в тот момент, когда она задувала свечи на торте.
Анна Михалкова редко посещает светские мероприятия и ведет закрытый образ жизни. В 2017 году она развелась с мужем, режиссером Резо Гигинеишвили, от которого она родила дочку Нину и сына Ивана.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Надежда Михалкова подверглась критике из-за якобы чрезмерного похудения. Пользователи Сети заподозрили дочь режиссера Никиты Михалкова в применении аналогов «Оземпика», однако нутрициолог Елена Фикс опровергла слухи и выразила сомнение в том, что актриса могла довести себя до анорексии, отказываясь от еды ради стройной фигуры.