Надежда Михалкова показала, как отметила день рождения в домашней обстановке

Актриса, режиссер и сценарист Надежда Михалкова устроила тихое семейное торжество по случаю своего 39-летия. Дочь режиссера Никиты Михалкова в личном блоге призналась, что отметила «личный новый год» в пижаме.

Надежда опубликовала снимок, на котором запечатлена в синей клетчатой рубашке. При этом она сделала укладку, макияж в нейтральных оттенках и дополнила образ массивными браслетами на руках.

Именинницу засняли в тот момент, когда она задувала свечи на торте.