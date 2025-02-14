Экс-жена сына Надежды Кадышевой объяснила, почему лишила его родительских прав

Анжелика Бирюкова - бывшая жена сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка – объяснила, почему лишила мужчину родительских прав. По словам женщины, отец не общался с ребенком и не принимал должного участия в воспитании.

Подробности приводит aif.ru.

По словам Анжелики, развод с Григорием в 2017 году «проходил тихо-мирно».

«Что касается лишения родительских прав, отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение. И сейчас бывший муж не поддерживает связь с сыном», - поделилась Бирюкова.

Женщина отмечает: ее сын общается с братом – ребенком от второго брака. Дети видятся по мере загруженности и постоянно на связи. Бирюкова говорит, что «дела взрослых на детях не сказываются».

Напомним, пышную свадьбу Костюка и Бирюковой вел певец Николай Басков, однако в 2017 году супруги развелись, а спустя четыре года бывшая жена лишила Григория родительских прав. Обжаловать решение суда он не стал. Со второй женой артист тоже развелся – бывшие возлюбленные решают вопрос по алиментам, Костюк выплачивает 15 тыс. рублей.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что Григорий еще в ранней молодости «был влюблен в себя» и ходил «холеный, с маникюром и педикюром».