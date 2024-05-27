Надежда Кадышева рассказала о просьбах фанатов подарить им концертные костюмы. Об этом она призналась в интервью порталу Prozvezd.

Накануне Надежда Кадышева передала часть своих концертных нарядов во Всероссийский музей декоративного искусства. Певица в честь этого события дала концерт и пообщалась с журналистами, которые предложили создать ей собственный бренд одежды.

Кадышева призналась, что подписчики периодически пишут ей с просьбами подарить им концертные костюмы.

«Недавно написала мне женщина: „Ох, Надюшенька, какие у вас чудесные все костюмы. Вышлите мне, пожалуйста, в мой поселок хоть один! И еще бусы в придачу!“ А украшения у меня и правда прекрасные, авторские…» — отметила она.

Супруг Кадышевой Александр Костюк надеется, что певица все же запустит свой бренд одежды.

«И ведь в самом деле — давно пора! Как однажды заметил Коленька Басков: „Лучше, чем Кадышева на нашей эстраде не одевается никто!“ И я с ним полностью солидарен», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что певица Надежда Кадышева выступила на сцене после слухов о раке.