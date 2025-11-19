Надежда Кадышева просит за 40-минутный корпоратив рекордные 25 млн рублей

Популярная у молодежи певица Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой в российском шоу-бизнесе. Исполнительница хита «Веночек» просит за 40-минутное выступление на корпоративе 25 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, чем ближе выступление к Новому году, тем ценник становится выше. При этом почти все даты у Кадышевой уже расписаны до января.

Еще недавно исполнительница хита «Я не колдунья» просила за концерт всего 1,5 миллиона рублей, пока ее старые хиты не завирусились в соцсетях.

Сейчас же Кадышева потеснила Ирину Аллегрову, которая ранее считалась самой дорогой российской артисткой. Корпоратив исполнительницы хита «Императрица» стоил 16,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 13 ноября «Дворец спорта» в Санкт-Петербурге подал в суд на театр «Золотое кольцо» Кадышевой. Сумма требований составляет 1 822 500 рублей. В чем причина спора — не уточняется. Известно, что летом 2025 года Надежда давала концерт на площадке.