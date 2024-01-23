Надежда Чепрага объяснила исчезновение из «Песни года»

Певица Надежда Чепрага не стала скрывать, что ее перестали звать на «Песню года», хотя раньше артистка регулярно выступала на главном концерте страны. Исполнительница заявила, что не страдает от этого и сама не хочет принимать в нем участие.

Комментарий Чепраги приводит сайт mk.ru.

Впервые она появилась на «Песне года» в 1977 году, а уже в начале 90-х исчезла.

«Это не тот уровень. Меня, правда, в «Песню года» сейчас не зовут. Но и я не прошусь», - призналась исполнительница.

Чепрага не помнит, когда в последний раз участвовала в концерте: ей и без этого «хватает всего». Певица много работает в студии, получая удовольствие.

Поклонники хотят чаще видеть любимую исполнительницу на экране и пишут ей об этом. Чепрага считает, что это хорошо – многие ее коллеги надоели зрителям.

«На экране получается: кум, кума, муж, жена, дети…», - заключила она.

Ранее артист Игорь Корнелюк рассказал, почему 20 лет не выступает на «Песне года».