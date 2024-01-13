Игорь Корнелюк откровенно рассказал, почему 20 лет не выступает на «Песне года»

Вокруг традиционного новогоднего концерта «Песня года» разгораются все новые скандалы. Сначала из телевизионного эфира убрали номера оскандалившихся на «голой» вечеринке звезд, а также Александра Ревву и дуэт Леры Кудрявцевой с Катей Гордон, а после стали высказываться звезды, которых уже много лет не приглашают на главный фестиваль года.

Так, музыкант Игорь Корнелюк заявил, что последний раз выступал на «Песне года» в далеком 2003 году с песней «Город, которого нет». Вот уже 20 лет его не зовут на шоу.

«Я не участвую во всей этой истории: просто не играю в эти игры. Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», - признался артист в беседе с mk.ru.

Корнелюк также подчеркнул, что не поддерживает никаких контактов с композитором Игорем Крутым, который является руководителем «Песни года». Исполнитель хита «Билет на балет» подчеркнул, что в 80-х годах они много общались, но потом их пути разошлись.

«У меня нет никакой обиды. Я просто сам не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого всего», - сказал Корнелюк, добавив, что ему больше интересно писать музыку к кино к спектаклям.

Ранее Анита Цой заявила, что ее не приглашают на «Песню года» из-за интриг Игоря Крутого. Она отметила, что за всю свою карьеру только дважды выступала на новогоднем фестивале.